8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Автопортрет с козырьком Шарден Жан Батист Симеон

Aртикул 89059D Шарден Жан Батист Симеон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Автопортрет с козырьком" Шарден Жан Батист Симеон по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Автопортрет с козырьком" Шарден Жан Батист Симеон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Шарден Жан Батист Симеон

Натюрморт с персиками, серебряным кубком, виноградом и грецкими орехамиНатюрморт с медным горшком, сыром и яйцамиНатюрморт с рыбой, овощами, гужерами, горшками и графинами на столеНатюрморт с зайцемДама с птицей-шарманкойМолодая школьная учительницаКорзина сливСтакан воды и кофейникКарточный домик (Портрет Жана-Александра Ле Нуара)
Смотреть все

Тематика: Художники

Художник у мольбертаСтудия художникаХудожник рисующий мостМужчина рисующий цветные брызги пальцамиКот-художникХудожникХудожник на пляжеКрасить друг друга И. И. Шишкин и А. В. Джин в мастерской на острове Валаам
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяЛовцы птицТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелЛетний садГолубые танцовщицыАбстрактный лес - вид 2Первая дуэльАбстракция в лесуДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйМэрилин Монро на красном фонеГолый ребенок Адель Блох-Бауэр IIСтанчикДве женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все