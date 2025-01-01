8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Воображаемый вид венецианской площади или Кампо Гварди Франческо

Aртикул 89455D Гварди Франческо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x23 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Воображаемый вид венецианской площади или Кампо" Гварди Франческо по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Воображаемый вид венецианской площади или Кампо" Гварди Франческо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гварди Франческо

Венеция, вид на Санта-Мария-делла-Салюте на запад.Гондолы на лагуне (Серая лагуна)Церковь Санта-Мария-делла-Салюте, Венеция.Площадь Святого МаркаВенеция, Большой канал и Санта-Мария-делла-Салюте.Венецианский фестиваль БучинтороПраздник Вознесения на площади Святого МаркаВход на Большой каналКаприччио архитектуры с квадратом-1
Смотреть все

Тематика: Венеция

Венеция на закате (1873)Триумф ВенецииВенеция. ВечерУютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииВенецианский театральные маскиВенеция (Venice) №17Венецианский карнавалВенеция (Venice) №4Площадь Сан-Марко в Венеции на рассвете
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все