8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Красные розы на черном фоне

Aртикул 100171D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Красные розы на черном фоне"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Красные розы на черном фоне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Пионы в вазе №11Сирень (Lilac) №2Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеПионы (Peonies) №8Пионы №15Букет пионов с размытым фоном
Смотреть все

Тематика: Красные розы

Розы у окнаРомашки и роза на окнеСердце из розБукет роз сверхуРоза (Rose) №5Роза (Rose) №6Красные розы №14Красные розы №24Красные розы №33
Смотреть все

Тематика: Цветы на черном фоне

Гирлянда из фруктов и цветовБукет (Bouquet) №6Цветочный букет в вазе №135Белый одуванчик на черном фонеОдуванчик с разлетающимися семенами зонтиками на чёрном фонеПопугай и цветы (Parrot and flowers)Ирисы на черном фонеМаки на красном и черном фонеСиние цветы и золотые ягоды на черном фоне
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Пионы №266Лимоны (Lemons)Фрукты на столеБукет белых цветов в прозрачной вазе на сером фоне
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяОбъемное золотое деревоПионы в вазе №11Арт вандал №113Золото гор №6Плывем по облакам
Смотреть все