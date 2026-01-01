8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Японская река

Aртикул 103760D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Японская река"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Японская река" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемЧерные кувшинкиВесна - большая водаОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Японский стиль

Гора Фудзияма и сакураДевушка-самурай в маске с мечом на фоне красного кругаЦветения вишни (1848-1849) (Cherry Blossom Time in Nakanochō of the Yoshiwara)Две рыбы (Two fish, from the "Large Fish" series)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Суицид (1835-1839) (Act IX: Honzō's Suicide in Front of His Family; Yuranosuke Dressed as a Komusō Making Preparations to Attack Moronao)Озеро Оми (Katada no rakugan, from the series, Eight Views of Lake Omi)Птицы воркуют на ветке сакуры
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все