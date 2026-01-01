8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Канал большого города

Aртикул 103878D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Канал большого города"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Канал большого города" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Города и страны

Яркий приморский пейзажСимволы европейских городов - Колизей в Риме, Эйфелева башня в Париже, Пизанская башня в Пизе и Биг-Бен в ЛондонеДостопримечательности городов ЕвропыГород-черепПанорама Нью-Йорка с отражениемПамятники архитектуры - Ворота в Индию и Тадж-Махал Палас в МумбаиОбреченный город (1914 г.)Вид на Иерусалим с Елеонской горой (1847 г.)Школа рока
Смотреть все

Тематика: Каналы

Исаакиевский собор на фоне каналаСанкт-Петербург №120Венеция (Venice) №19Венеция №60По каналам ВенецииВход в Большой канал, ВенецияСанкт-Петербург №101Дрезден, вид с правого берега Эльбы, под мостом АвгустаВенеция №5
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все