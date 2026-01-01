8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Прогулка по вечернему дождливому городу

Aртикул 103948D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Прогулка по вечернему дождливому городу"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Прогулка по вечернему дождливому городу" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Города и страны

Яркий приморский пейзажСимволы европейских городов - Колизей в Риме, Эйфелева башня в Париже, Пизанская башня в Пизе и Биг-Бен в ЛондонеДостопримечательности городов ЕвропыГород-черепПанорама Нью-Йорка с отражениемПамятники архитектуры - Ворота в Индию и Тадж-Махал Палас в МумбаиОбреченный город (1914 г.)Вид на Иерусалим с Елеонской горой (1847 г.)Школа рока
Смотреть все

Тематика: Дождь

Мост под дождемПара под красным зонтомЖенщина с красным зонтиком в дождьРыжая девочка с зонтиком весело шагает под дождёмКафе во ФранцииФутуристичный ночной город под дождёмДождливый деньДождь (Rain)Очень неприятная погода
Смотреть все

Тематика: Вечер

Париж №2Английский пейзажЛес вечером (Wood in the evening)Летний домикВечер в ПарижеМальчики купаются в Скагене. Летний вечер Вечер: пейзаж с акведуком Париж. Бульвар КапуциновОсвещённая фонарями осенняя аллея после дождя
Смотреть все

Тематика: Улицы

Итальянская улочка №2Итальянская улочка №18Красный велосипед на европейской улочкеМосква №11Цветочный рынокХудожественный Париж, Франция. Ретро автомобильНочной Париж №5Уютная узкая улочка с летними кафе в Старом городе БарселоныИтальянская улочка с арками №14
Смотреть все

Тематика: Ночной город

Мост (Bridge) №22Ночной город (Night city) №3Бруклинский мостКот на крыше (Cat on the roof)Ночной город №35Город будущегоНочной Нью-Йорк (Night New York)Ночной Нью-Йорк (Night New York) №3Футуристичный ночной город под дождём
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все