8 (495) 648-66-46

Постер Энн в пятнистом платье Беллоуз Джордж Уэсли

Aртикул 405724D Беллоуз Джордж Уэсли
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Энн в пятнистом платье" Беллоуз Джордж Уэсли по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Энн в пятнистом платье" Беллоуз Джордж Уэсли можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Энн в пятнистом платье" Беллоуз Джордж Уэсли станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беллоуз Джордж Уэсли

Душевая кабинаБаррикада (1918) (The Barricade)Сплинтер Бич (Пляж Сплинтер)Бизнес-мужская баняНокаутВесенний пейзажПрелиминарииЭмма за фортепианоОдиночество
Смотреть все

Тематика: Дети

Девочки вышиваютКупание красного коняОпять двойкаПоймали (1919)Прогулка под дождемВозлюбленное дитя (1790)Девочка кормит голубейНовая сказка (A new fairy tale)Портрет Стивена Мануэля
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девушка с цветами (Girl with flowers)Неаполитанский заливЗимний вечер (Winter Evening)Утро в сосновом лесуЛунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)СакураКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Век: 20-й век

Лежащая обнаженная №9Обнаженная у воды.Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №28Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)ЖенщинаЕгиптянка
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Голый ребенок Мона Лиза (1978)Композиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Помощь другу
Смотреть все

Графика: Рисунок

Обнаженная №28НюКомпозиция №62Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейСидящий мужчина Ню (Автопортрет)Композиция №61Девушка на пляже №4Цветок мака4 огненные девушки
Смотреть все

Жанры: Портрет

Лежащая обнаженная №9ЛетомСпящая обнаженная (1858)Мария Магдалина как отшельник Обнаженная №51Фрида и кесарево сечение (1931)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомГолый ребенок Голые девушки разговаривают (1910)
Смотреть все