8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Диомед, пожираемый лошадьми Моро Гюстав

Aртикул 406348D Моро Гюстав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x22 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Диомед, пожираемый лошадьми" Моро Гюстав по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Диомед, пожираемый лошадьми" Моро Гюстав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Диомед, пожираемый лошадьми" Моро Гюстав станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Моро Гюстав

Копия картины ТицианаВечер и печальОдиссей и сиреныТомирис и КирСвятой Себастьян ПомилованШотландский всадникГеркулес и лернейская гидраСамсон и ДалилаНарцисс
Смотреть все

Тематика: Лошади

Купание красного коня3д лошади из-за стеныКоляска на скачках (1869)Белые лошадиРаздача продовольствияРазноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт Лошади №12Лошадь, испуганная молнией (1825-1829)Две влюбленные лошади
Смотреть все

Стиль: Символизм

Купание красного коняСирень №5Поверженный демон (Fallen demon)Возвращение домой (Homecoming)Остров жизни (The island of life)Вилла у моряОфелия среди цветов (Ophelia among the Flowers)Венецианский балАвантюрист
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привалеБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садАбстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Мифологический

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Три богатыряПалата ПсихеиПир богов (1514-1529)Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Танец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Весна (1481-1482)Мечта человеческой жизни
Смотреть все