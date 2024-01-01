8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Портрет жены художника: Мари Кройер Кройер Педер Северин

Aртикул 410548D Кройер Педер Северин
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x37 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Портрет жены художника: Мари Кройер " Кройер Педер Северин по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Портрет жены художника: Мари Кройер " Кройер Педер Северин можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Портрет жены художника: Мари Кройер " Кройер Педер Северин станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кройер Педер Северин

Розы №17Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Семейный портрет Гиршпрунга Летний вечер на Скаген Сёндерстранд Обед. Художник, его жена и писатель Отто Бензон Летний вечер на Южном пляже, Скаген. Энн Арчер и Мари Кройер Остерия в Равелло Белая лодка на пляже. Легкий летний вечер
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4Адель Блох-Бауэр II
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Больная девушка (The sick girl)Розы №17Читающая женщина (Woman reading)Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Семейный портрет Гиршпрунга Горе
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Голый ребенок ПоцелуйМэрилин Монро на красном фонеСтанчикНаполеон на перевале Сен-БернарДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомДве женщины у окна (1655-1660)
Смотреть все