Постер Сатир оплакивает нимфу (A Satyr mourning over a Nymph) Пьеро де Косимо

Aртикул 62774D Пьеро де Косимо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 57x20 см

  Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Постер "Сатир оплакивает нимфу (A Satyr mourning over a Nymph)" Пьеро де Косимо

    Постер "Сатир оплакивает нимфу (A Satyr mourning over a Nymph)" Пьеро де Косимо

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

