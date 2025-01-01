8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Натюрморт с фруктами и цветами (Still Life with Fruit and Flowers) Андрие Пьер

Aртикул 62775B Андрие Пьер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Натюрморт с фруктами и цветами (Still Life with Fruit and Flowers)" Андрие Пьер по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Натюрморт с фруктами и цветами (Still Life with Fruit and Flowers)" Андрие Пьер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Натюрморт с фруктами и цветами (Still Life with Fruit and Flowers)" Андрие Пьер станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Пионы в вазе №11Сирень (Lilac) №2Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеПионы (Peonies) №8Пионы №15Букет пионов с размытым фоном
Тематика: Виноград

Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Итальянский обед с виномНатюрморт с яблоками, виноградом и виномНатюрморт с гранатом, виноградом и дыней (1844 г.)Виноградник в Италии №2Виноградник в Италии №8Натюрморт с хлебом, яблоками, виноградом и бутылкойЧерная БутылкаВиноградная лоза страдает ... серная лоза из Croquis d'Été, опубликованная в Le Charivari, 12 августа 1857 г.
Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Пионы №266Лимоны (Lemons)Фрукты на столеБукет белых цветов в прозрачной вазе на сером фоне
Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаляПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомИрисыПшеничное поле с кипарисами v.2Черный парусник в стиле Ван ГогаПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Розы и пионы
