8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Большая галерея скульптур Джованни Баттиста Пиранези

Aртикул 410877D Джованни Баттиста Пиранези
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x29 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Большая галерея скульптур " Джованни Баттиста Пиранези по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Большая галерея скульптур " Джованни Баттиста Пиранези можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Большая галерея скульптур " Джованни Баттиста Пиранези станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Джованни Баттиста Пиранези

Древний Капитолий Виды Рима Вид на Арку Константина арка Септимия Севера Пирамида Гая Цестия Вид на Понте Саларио Серия тюрьмы, гравюра XIVФронтиспис (Титульный лист) Вид на задний вход базилики святой Марии Маджоре
Смотреть все

Тематика: Арки

Итальянская улочка с арками №14Итальянская улочка с арками №6Итальянская улочка с арками №20Итальянская улочка №3Итальянская улочка с арками №28Вид на Арку Константина Огонь Рима Вид на площадь Свободы в Нови-Саде из арки (Сербии)арка Септимия Севера
Смотреть все

Тематика: Интерьер

Ложь,Гостиная с роялем и каминомВид на зрительный зал со стороны деревянной сцены театраКрасный диван в белой комнатеРоскошный белый интерьер комнаты в стиле арт-деко с большим окном и телескопомПотолок Марка Шагала для Парижской оперы - первая серия панелейАлиса в студии Шиннекок (В студии)Женщина у окнаВинтажный бильярдный стол с кием и бильярдными шарами в стильном интерьере
Смотреть все

Век: 18-й век

Ночной кошмар (The Nightmare)Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркИтальянская улочка №18Розы у окнаПалата Психеи
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Красная комната (The Red Room)Вид из окнаКрасная студия (The Red Studio)Читающая женщина (Woman reading)Интерьер пальмового дома (The interior of the palm house)Маленькая девочка в голубом кресле Ваза на столе возле окнаДворец Каттанео Адорно (1622)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все