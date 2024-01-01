8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Лагерь в парке Сент-Джеймс Сэндби Пол

Aртикул 411367D Сэндби Пол
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Лагерь в парке Сент-Джеймс " Сэндби Пол по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Лагерь в парке Сент-Джеймс " Сэндби Пол можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Лагерь в парке Сент-Джеймс " Сэндби Пол станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сэндби Пол

Летающая машина для Шотландии Вид Винтерса в Боксли, Кент, с фабрики мистера Ватмана в Турции Пон-и-Пир около Llanrwst, Денбишир Цыганская гадалка Ипсуич из усадьбы Крайстчерч Музыка лунного света Замок Дартмут Виндзорский замок с Датчет-лейн в радостную ночь, 1768 Эли собор
Смотреть все

Тематика: Отдых

Всё в прошломБахчисарайский фонтанРозы №17Леда и Лебедь ПраздникДевушка на шезлонгеМяч №5Летний отдых на поляне На пляже №8
Смотреть все

Тематика: Военные

Наше дело правое, мы победилиПарад Победы (Victory Parade)Яркий коллаж с обезьяной в образе солдата с сигаретой на фоне акварельных потёков, брызг и кляксС пакетом (With the Service)У крепостной стены. "Пусть войдут" (At the fortress wall. "Let Them")Военные новости (1943-1944)Солдаты на маршеБанкет офицеров Георгиевской гражданской гвардии Победа (Victory)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Ночной кошмар (The Nightmare)СтанчикСад (Garden) №8Вид на побережье №2Деревянный домик в лесуИталия (Italy) №2Цветочный рынок
Смотреть все

Век: 18-й век

Ночной кошмар (The Nightmare)Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)
Смотреть все

Национальность: Английская

Ночной кошмар (The Nightmare)Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемИталия №3Девушка в красной шляпе и красными губами
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Двое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаУголок природыНатюрморт с нежными розами в стеклянной вазеАрт природаКонтрастная сакура в ЯпонииТанец вдвоемКонтрасты ЛондонаИрбис, снежный барс, снежный леопард.
Смотреть все