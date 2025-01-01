8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Стоя Виктория Романо Джулио

Aртикул 407073D Романо Джулио
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Стоя Виктория" Романо Джулио по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Стоя Виктория" Романо Джулио можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Стоя Виктория" Романо Джулио станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Романо Джулио

Палата ПсихеиБой с саблейЭскиз памятника собакеВзятие Карфагена Сципионом и его войскамиПроцессия Силена которого везут на осле предваряется вакханалией играющей на цимбалах и других фигурахПобеда, Янус, Хронос и ГеяПалата Гигантов — ПотолокМорское сражение между греками и троянцамиПоходные гирлянды
Смотреть все

Тематика: Фэнтези существа

Палата ПсихеиРадха и КришнаШесть рыб и птицИона и КитМаленькая фея с волшебной палочкойВесёлая русалочкаКолесо ФортуныГобелен из ТаррагоныЧеловек на скале смотрит на борющегося дракона
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВесна (1481-1482)Страшный суд
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВенецианские любовникиАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаВавилонская башня
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Падший ангелИисус Христос в пустынеХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Тайная вечеря (Lord's Supper)Поцелуй ИудыСтрашный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №64 огненные девушкиРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все