8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Фрукты, цветы и мертвые птицы (Fruit, Flowers and Dead Birds) Вайбранд Хендрикс

Aртикул 63212B Вайбранд Хендрикс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Фрукты, цветы и мертвые птицы (Fruit, Flowers and Dead Birds)" Вайбранд Хендрикс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Фрукты, цветы и мертвые птицы (Fruit, Flowers and Dead Birds)" Вайбранд Хендрикс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Фрукты, цветы и мертвые птицы (Fruit, Flowers and Dead Birds)" Вайбранд Хендрикс станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Ассорти

Натюрморт с грейпфрутомМедНатюрморт (Still-life) №71Натюрморт с арбузомРыбы, вино и фруктыСине-белая ваза (Blue and White Vase)Сорта сыра №2Сорта сыраНатюрморт с сыром и вишней
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеЛимоны (Lemons)Итальянский обед с вином
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все