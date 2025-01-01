8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Ламия Уотерхаус Джон Уильям

Aртикул 407646D Уотерхаус Джон Уильям
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x33 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Ламия" Уотерхаус Джон Уильям по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Ламия" Уотерхаус Джон Уильям можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Ламия" Уотерхаус Джон Уильям станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Уотерхаус Джон Уильям

Волшебница ШалотЛеди (The Lady)Леди из ШалоттаФавориты императора ГонорияГреческий Цветочный Рынок
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ОбъятияПоцелуйНад городомДвое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомДвое под зонтомДень рождения (Birthday)Танец вдвоем
Смотреть все

Тематика: Рыцари

Девушка в объятиях рыцаря в доспехахАвантюристПрошлоеКонный портрет герцога Букингемского (1625)Томас Говард, 2-й граф АрунделВидение рыцаря (Vision of a Knight)Конная битва на площади Санта-КрочеДревние военные модники 1450 года - современные военные модники 1819 годаДжованни Медичи в поединке
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все