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Постер Женская фигура (выдувание пузырей), как аллегория христианина Петра Вильгельма Бютта, верхом на Пегасе над промышленным городом Шинкель Карл Фридрих

Aртикул 408146D Шинкель Карл Фридрих
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x21 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Женская фигура (выдувание пузырей), как аллегория христианина Петра Вильгельма Бютта, верхом на Пегасе над промышленным городом" Шинкель Карл Фридрих по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Женская фигура (выдувание пузырей), как аллегория христианина Петра Вильгельма Бютта, верхом на Пегасе над промышленным городом" Шинкель Карл Фридрих можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Женская фигура (выдувание пузырей), как аллегория христианина Петра Вильгельма Бютта, верхом на Пегасе над промышленным городом" Шинкель Карл Фридрих станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

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