8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Охота на журавля с использованием шишек, тарелка 28 у диких зверей, птиц, рыб серии Ян ван дер Страт

Aртикул 422218D Ян ван дер Страт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Охота на журавля с использованием шишек, тарелка 28 у диких зверей, птиц, рыб серии" Ян ван дер Страт по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Охота на журавля с использованием шишек, тарелка 28 у диких зверей, птиц, рыб серии" Ян ван дер Страт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Охота на журавля с использованием шишек, тарелка 28 у диких зверей, птиц, рыб серии" Ян ван дер Страт станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ян ван дер Страт

Император Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Бой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиБой между слонами и змеями, тарелка 2 от диких зверей, птиц, рыбных серийОхота на кабана с копьями, из сцен охоты в декоративных рамахКонная битва на площади Санта-КрочеОхота на слоновОхота на медведя, из серии с дикими зверями, птицами, рыбками ...Рождение ребенка, из курса человеческой жизниДжованни Медичи в поединке
Смотреть все

Тематика: Охота на птиц

Ловцы птицОхотник с собакой и ружьемПтицелов (Fowler)Стрельба по дикой уткеОхота (Jagare och grasander)Утка стрельбаОхотник на птиц на закатеОхота на птиц на закатеКуропатка стрельба
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаЛысый мужчина в шубе (1630)В момент прицеливания
Смотреть все

Тематика: Журавли

Болото. ЖуравлиЖуравли (Cranes)Журавль (Crane)Журавли (Crane)Красивая иллюстрация с пышными цветами хризантемы и журавлёмЧёрно-белая иллюстрация с элементами стиля модерн - журавль в изящной цветочной раме
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВенецианские любовникиАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаВавилонская башня
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башняОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Избиение младенцев (1565-1567)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Две прикованные обезьяны (1562)Фламандские пословицыЧетыре стихии - вода (The Four Elements - Water)
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Вавилонская башняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиСтрашный судРыбный рынокАвраам и МелхиседекБой между слонами и змеями, тарелка 2 от диких зверей, птиц, рыбных серий
Смотреть все