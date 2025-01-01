8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Обнаженная на диване (лежащая ню) Марио Мафаи

Aртикул 434161D Марио Мафаи
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Обнаженная на диване (лежащая ню)" Марио Мафаи по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Обнаженная на диване (лежащая ню)" Марио Мафаи можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Обнаженная на диване (лежащая ню)" Марио Мафаи станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы

Художник: Марио Мафаи

Тематика: Ню женщины

Стиль: Экспрессионизм

Век: 20-й век

Национальность: Итальянская

Жанры: Портрет

