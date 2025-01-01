8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Голова сына Лаосона Пассаротти Бартоломео

Aртикул 432149D Пассаротти Бартоломео
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Голова сына Лаосона" Пассаротти Бартоломео по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Голова сына Лаосона" Пассаротти Бартоломео можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Голова сына Лаосона" Пассаротти Бартоломео станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговВенецианские любовникиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская Мадонна
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)4 огненные девушки
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIСтанчикВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Вавилонская башняПадение ТитановСтрашный судРыбный рынокИмператор Карл V в окружении побежденных противников
Смотреть все