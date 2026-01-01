8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Борьба со слонами Цоффани Иоганн

Aртикул 423227D Цоффани Иоганн
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 38x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Борьба со слонами" Цоффани Иоганн по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Борьба со слонами" Цоффани Иоганн можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Борьба со слонами" Цоффани Иоганн станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Цоффани Иоганн

Королева Шарлотта (1744-1818) с двумя старшими сыновьямиЛунная сцена индийских фигур и слонов среди баньянов, Верхняя Индия (вероятно, Лакхнау)Джон, четырнадцатый лорд Уиллоуби де Брок и его семьяСемья Гор с Джорджем, третьим графом КуперомКоролевская Академия ИскусствУмирающий индус, принесенный в реку ГангСемья сэра Уильяма ЯнгаДети ЛавиНеизвестный мужчина, возможно, Чарльз Горинг из Вистона (1744-1829), стрелял со своим слугой
Тематика: Лошади

Купание красного коняРаздача продовольствия3д лошади из-за стеныСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаДве влюбленные лошадиКоляска на скачках (1869)Белые лошадиЛошади у крыльцаАрт лошадь в стиле мастихин №11
Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Тематика: Слоны

Золотой слонСлон в ваннойДекоративная голова слона в традиционных индийских орнаментахСлоны на фоне закатаАрт слонДва слона на закатеСлон в костюме с букетом розАрт слон в волнахРазноцветный геометрический слон на белом фоне
Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПрометей прикованныйЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIБивак (1709-1710)Качели №8Возлюбленное дитя (1790)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Солдаты на марше
