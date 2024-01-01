Постеры Слоны

Несмотря на то, что в России это животное обитает лишь в цирках и зоопарках, наш язык хранит много поговорок с его образом — топать как слон, слон в посудной лавке, как слону дробина, раздача слонов и другие, ну и еще шикарное слово «слоняться». Исторически это умное животное олицетворяло собой мощь и силу, использовалось в хозяйстве и на войне. Во многих культурах его изображение можно найти на гербах, на банкнотах, оно увековечено и в виде памятников, изображено в литературе, кино, мультфильмах. В буддийской культуре это вообще отдельная тема, так как один из главных богов имеет вид слона.

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