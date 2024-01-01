Постеры Лисы

Я лисичка, я не хочу ничего решать, я хочу «фыр-фыр-фыр». Сегодня многих девушек ассоциируют с этим милым зверьком за их рыжие волосы или хитрый нрав.

Лиса — воплощение хитрости, красоты, острого ума, персонаж, часто встречающийся в нашем и в целом в славянском фольклоре, так и мировом. Лиса Патрикевна, лисичка-сестричка, лиса Алиса из «Приключений Буратино», - все это олицетворение ловкости, пронырливости, вороватости. Ее изображения можно найти и у известных художников и в работах современных дизайнеров.

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