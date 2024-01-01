Постеры Медведи

А у вас дома есть ручной медведь? У нас тоже нет. Но почему-то одна из самых часто встречающихся шуток за границей, что этот зверь живет у нас в каждой семье.

А между тем, образ медведя распространен не только в нашем фольклоре, но и у других народов. Это часто встречающийся в сказках образ олицетворяет одновременно силу и не слишком быстрое мышление. С ним связаны некоторые праздники, а изображение этого любителя меда и земляники можно найти не только на наших гербах городов и областей, но и в символике других стран. Его называют духом-охранителем, хозяином нижнего мира, предком человека, у многих народов он был тотемным животным.

Постеры с медведями — это репродукции полотен великих мастеров, качественные фото, а также рисунки, подчас сатирические, но очень стильные, которые смогут шикарно подчеркнуть любой интерьер.