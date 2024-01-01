Постеры Жирафы

Помните старую детскую песенку, где были такие строки: «До чего же хочется, братцы,На живом жирафе покататься!». Конечно, хочется! Тем более, что он такой милый и трогательно тянется своим фиолетовым языком за очередной порцией угощения. Кстати, образ этого животного встречается в литературе достаточно широко, да и что говорить каждого наверняка хоть раз называли жирафом, ведь шутки не всегда доходят сразу, правда?

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