Постеры Зайцы и кролики

Кролики — маленькие пушистые комочки, которые пахнут сеном и солнышком и которым так приятно уткнуться в мягкое теплое пузико и чесать нежные ушки... Это очень быстрое животное, образ которого встречается в фольклоре многих стран мира, мифологической традиции, мультипликации и кинематографе. И чаще всего он изображается трусливым, хотя в африканском представлении он считается умным и изворотливым.

Постеры зайцев и кроликов вы можете купить в нашем интернет-магазине с доставкой во все населенные пункты.