Постеры Панды

Этот символ Китая, бамбуковый медведь и бесконечно милый пушистый увалень просто не может не нравиться. Его милую мордочку можно увидеть на эмблеме Всемирного фонда дикой природы, на одежде. Некоторые избирают его своим символом. Тем не менее этот исчезающий вид продолжают истреблять люди, несмотря на то, что в Китае за это предусмотрена смертная казнь и животное занесено в Международную красную книгу. На Востоке панду называют символом мира и дружбы, так как не истребляет других живых существ.

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