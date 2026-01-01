8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Пожилая женщина стоит у окна Хаммерсхёй Вильгельм

Aртикул 420449D Хаммерсхёй Вильгельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x22 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Пожилая женщина стоит у окна" Хаммерсхёй Вильгельм по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Пожилая женщина стоит у окна" Хаммерсхёй Вильгельм можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Пожилая женщина стоит у окна" Хаммерсхёй Вильгельм станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хаммерсхёй Вильгельм

Комната в доме художника в Штрандгаде, Копенгаген, с женой художникаОстатокИнтерьер с мольбертом, Bredgade 25Гостиная в Strandgade с женой художникаИнтерьер. Искусственный светЗдания Азиатской компании, вид с улицы Святой АнныИнтерьер с горшечным растением на карточном столе, Bredgade 25Интерьер в стиле Louis Seize. Из дома художника. Rahbeks Allé
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Тематика: Окна

Розы у окнаДве женщины у окна (1655-1660)Окна с голубыми ставнямиИллюминатор космического корабляИрис в вазе у окна и моря с волнамиЯркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейИтальянский дворик №51Итальянское окноРазноцветные дома на исторической улочке Старого города в Стокгольме (Швеция)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Розы №17Читающая женщина (Woman reading)Семейный портрет Гиршпрунга Больная девушка (The sick girl)Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер У постели больногоЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена.
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все