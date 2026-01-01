8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Сёндермаркен Парк зимой Хаммерсхёй Вильгельм

Aртикул 420454D Хаммерсхёй Вильгельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Сёндермаркен Парк зимой" Хаммерсхёй Вильгельм по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Сёндермаркен Парк зимой" Хаммерсхёй Вильгельм можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Сёндермаркен Парк зимой" Хаммерсхёй Вильгельм станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хаммерсхёй Вильгельм

Комната в доме художника в Штрандгаде, Копенгаген, с женой художникаОстатокИнтерьер с мольбертом, Bredgade 25Пожилая женщина стоит у окнаГостиная в Strandgade с женой художникаИнтерьер. Искусственный светЗдания Азиатской компании, вид с улицы Святой АнныИнтерьер с горшечным растением на карточном столе, Bredgade 25Интерьер в стиле Louis Seize. Из дома художника. Rahbeks Allé
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Дерево (Tree) №2Островок в озере
Смотреть все

Тематика: Парки

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский паркЛетний садИталия (Italy) №2Бабушкин садИтальянский пейзажВесенний садЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниОколо дачи
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний вечер (Winter Evening)Зимний пейзаж в ШвейцарииРождество (Christmas)Тройка в зимний деньДеревянный домик в лесуЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицШале в зимнем лесу в Швейцарии
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Розы №17Читающая женщина (Woman reading)Семейный портрет Гиршпрунга Больная девушка (The sick girl)Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер У постели больногоЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена.
Смотреть все