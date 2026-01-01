8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Чтение рисунка за столом в интерьере ночью Хаммерсхёй Вильгельм

Aртикул 420456D Хаммерсхёй Вильгельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Чтение рисунка за столом в интерьере ночью" Хаммерсхёй Вильгельм по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Чтение рисунка за столом в интерьере ночью" Хаммерсхёй Вильгельм можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Чтение рисунка за столом в интерьере ночью" Хаммерсхёй Вильгельм станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хаммерсхёй Вильгельм

Комната в доме художника в Штрандгаде, Копенгаген, с женой художникаОстатокИнтерьер с мольбертом, Bredgade 25Пожилая женщина стоит у окнаГостиная в Strandgade с женой художникаИнтерьер. Искусственный светЗдания Азиатской компании, вид с улицы Святой АнныИнтерьер с горшечным растением на карточном столе, Bredgade 25Интерьер в стиле Louis Seize. Из дома художника. Rahbeks Allé
Смотреть все

Тематика: Столы

Гитара на столе (1915)Таблица музыканта (1926)Гитара и газета (1925)Графин и книги (1920)Гитара в передней части моря (1925)Открытое окно (1921)Белая скатерть (1912-1916) Кофемолка (1920)Гитара с инкрустацией (1925)
Смотреть все

Тематика: Ночь

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Звёздная ночьРождество (Christmas)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Ночной город (Night city) №3Лунная ночь на ДнепреНочной пейзаж (Night landscape) №2Кот на крыше (Cat on the roof)Ночной город №35
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Розы №17Читающая женщина (Woman reading)Семейный портрет Гиршпрунга Больная девушка (The sick girl)Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер У постели больногоЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена.
Смотреть все