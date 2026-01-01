8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Берег реки со скотом Тройон Констан

Aртикул 435368D Тройон Констан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 57x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Берег реки со скотом" Тройон Констан по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Берег реки со скотом" Тройон Констан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Берег реки со скотом" Тройон Констан станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Тройон Констан

лесорубКоровы в пейзажепастухСкот на пастбищеМастерская деревянного сапожникаСельский дом с соломенной крышей и деревьями у рекиОвцы и крупный рогатый скотвмонтированныхПейзаж №85
Смотреть все

Тематика: Домашний скот

Закат в степиИерусалим с Масличной горыМолодая девушка с барашком (Young Girl with Lamb)Пастухи со своим стадом на закате (1859)Повозки с волами в украинской степи (1888)Три свиньи возле забораСкотный рынок Неаполитанская овчаркаЛамы на фоне древнего города инков Мачу-Пикчу и величественных гор в Перу
Смотреть все

Тематика: Пруды

Заросший прудЛилии. НенюфарыТуман. Красный пруд в Москве осенью (Fog. Red Pond in Moscow in autumn)Возвращение домой (Homecoming)Пруд в лесу (A pond in the woods) №3В паркеАрт природа №2Пикник (The Picnic)Пруд с утками
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Черные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все