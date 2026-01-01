8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Мюнхенская девушка Стил Теодор Клемент

Aртикул 435325D Стил Теодор Клемент
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Мюнхенская девушка" Стил Теодор Клемент по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Мюнхенская девушка" Стил Теодор Клемент можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Мюнхенская девушка" Стил Теодор Клемент станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стил Теодор Клемент

Индиана ПейзажДубы ВернонаЦветение виноградаКогда Дубы Красные (Пейзаж Бруквилля)Натюрморт с фруктами и урнойЗима в МюнхенеПейзаж №86Деревня Шлирзее, нагорьеРека №19
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все