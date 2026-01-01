8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Сальвадор Мунди ван Клеве Йос

Aртикул 425695D ван Клеве Йос
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Сальвадор Мунди" ван Клеве Йос по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Сальвадор Мунди" ван Клеве Йос можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Сальвадор Мунди" ван Клеве Йос станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: ван Клеве Йос

Иисус и маленький Иоанн КрестительСвятой Иероним в своем кабинетеБлаговещениеИоанн Богослов на Патмосе
Смотреть все

Тематика: Святые и апостолы

Иисус и маленький Иоанн КрестительСвятой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Богоматерь Нежности к злым сердцамСтрашный судИскушение святого Антония (The Temptation of St. Anthony)Последний ужинСвятой Иероним в своем кабинетеМладенец Христос выдает хлеб паломникам (1678)Святой Марии Магдалины у Гроба Господня
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Праздник боговВесна (1481-1482)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смотреть все

Век: 16-й век

Венецианские любовникиПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судПалата ПсихеиПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПрометей прикованныйЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Видение отроку ВарфоломеюМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все