8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Святой Марии Магдалины у Гроба Господня Савольдо Джованни Джироламо

Aртикул 432291D Савольдо Джованни Джироламо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Святой Марии Магдалины у Гроба Господня" Савольдо Джованни Джироламо по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Святой Марии Магдалины у Гроба Господня" Савольдо Джованни Джироламо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Святой Марии Магдалины у Гроба Господня" Савольдо Джованни Джироламо станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Савольдо Джованни Джироламо

Портрет молодого человека с флейтойПоклонение пастуховМария Магдалина (Mary Magdalene)Поклонение пастуховСвятой Иероним (Saint Jerome)Святой Иероним
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Тематика: Святые и апостолы

Иисус и маленький Иоанн КрестительСвятой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Богоматерь Нежности к злым сердцамСтрашный судИскушение святого Антония (The Temptation of St. Anthony)Последний ужинСвятой Иероним в своем кабинетеМладенец Христос выдает хлеб паломникам (1678)Молитва святого (1628-1629)
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Праздник боговВесна (1481-1482)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смотреть все

Век: 16-й век

Венецианские любовникиПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судПалата ПсихеиПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Розы у окнаПраздник богов
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все