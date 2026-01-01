8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Обожание Пастухов Эйтевал Йоахим

Aртикул 425108D Эйтевал Йоахим
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Обожание Пастухов" Эйтевал Йоахим по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Обожание Пастухов" Эйтевал Йоахим можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Обожание Пастухов" Эйтевал Йоахим станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Эйтевал Йоахим

Продавец фруктов и овощейМоисей ударяет по скалеВстреча Дэвида и Абигейл
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Пастухи

Пастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Погонщик с верблюдомПейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Пастухи со своим стадом на закате (1859)ПастушкиПоклонение пастухов; verso: эскизыКоровы (1910) (Meadowland)пастух
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Праздник боговВесна (1481-1482)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Видение отроку ВарфоломеюМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Первая дуэльРаздача продовольствияТриумф ВенецииПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаПохищение Европы«Петрушка» балет И. Ф. СтравинскогоДолгожданная встречаДиана и Купидон
Смотреть все