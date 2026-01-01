8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Одри, очки и мундштук

Aртикул 53004D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x29 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Одри, очки и мундштук"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Одри, очки и мундштук" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Одри, очки и мундштук" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Хепберн Одри

Одри Хепбёрн с мундштукомНевозможное возможно от Одри ХепбёрнЧерно-белый портрет Одри ХепбёрнФотография Одри ХепбёрнОдри в стиле УорхолаVogue Одри ХепбёрнОдри Хепбёрн и МонроОдри Хепбёрн с надписьюОдри Хепбёрн - карикатура в очках №2
Смотреть все

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазДорога в ТосканеВороны-МосквичкиДве красные капли стекаютЦветные карандаши
Смотреть все

Тематика: Очки

Модный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краски4 модные обезьяны в очкахЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахЕнот в очкахСобака в костюмеРезиновые уточкиЛев в очкахАнглийский бульдогСова в очках
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все