8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Романтичная Мэрилин Монро

Aртикул 53509D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Романтичная Мэрилин Монро"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Романтичная Мэрилин Монро" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Романтичная Мэрилин Монро" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Монро Мерилин

Мэрилин Монро на красном фонеМэрилин Монро с сигаретойМонро Мерилин №9Мэрилин Монро в стиле поп-артМонро Мерилин (Marilyn Monroe) №12Мэрилин Монро в стиле ЛихтенштейнMarilyn Monroe в стиле мастихинМонро Мерилин №11Мэрилин Монро на розовом фоне
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все