8 (495) 648-66-46

Постер Девочка с воздушным шаром Пиросмани Нико

Aртикул 17648D Пиросмани Нико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x32 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Девочка с воздушным шаром" Пиросмани Нико по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Девочка с воздушным шаром" Пиросмани Нико можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Девочка с воздушным шаром" Пиросмани Нико станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Пиросмани Нико
Барашек и пасхальный стол с летающими ангелами
Праздник на реке Цхенисцкали
Погонщик с верблюдом
Натюрморт с головкой сахара
Семейная компания
Тифлисский фуникулёр
Бездетный миллионер и бедная с детьми
Крестьянин с быком
Белая медведица с медвежатами
Смотреть все
Тематика: Дети
Девочки вышивают
Купание красного коня
Прогулка под дождем
Опять двойка
Поймали (1919)
Возлюбленное дитя (1790)
Девочка кормит голубей
Маленькая девочка верхом на лошади на уроке верховой езды
Новая сказка (A new fairy tale)
Смотреть все
Стиль: Примитивизм
Мона Лиза (1978)
Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))
Концерт на пикнике (1994)
Сон (The Dream)
Натюрморт с книгами (1999)
Убойное веселье (1997)
Конный экипаж (1908) (La Carriole du père Junier)
Борьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)
Заклинатель змей (The Snake Charmer)
Смотреть все
Век: 19-й век
Лежащая обнаженная
Купальщица
Спящие
Летом
Обнаженная
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Купальщицы (1884-1887)
Спящая обнаженная (1858)
Смотреть все
Национальность: Грузинская
Белая медведица с медвежатами
Коза
Лань идущая
Лекарь на осле
Кабан
На гумне
Белая свинья с поросятами
Косуля у ручья
Натюрморт с рыбой
Смотреть все