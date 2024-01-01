8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Санта-Мария-делла-Салюте, Венеция Антониетта Брандейс

Aртикул 82129C Антониетта Брандейс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 37x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Санта-Мария-делла-Салюте, Венеция" Антониетта Брандейс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Санта-Мария-делла-Салюте, Венеция" Антониетта Брандейс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Санта-Мария-делла-Салюте, Венеция" Антониетта Брандейс станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Антониетта Брандейс

Собор Святого Марка, ВенецияПлощадь Сан-Марко, ВенецияРим, вид на замок Святого Ангела с собором Святого Петра вдалекеМураноВенеция, вид на Сан-Джорджо Маджоре«Сан-Тровазо Венеция»Площадь Сан-Марко, Венеция - 2Вид на Рим с замком Святого Ангела, мостом Святого Ангела и собором Святого Петра на заднем планеПлощадь Святого Марка
Смотреть все

Тематика: Парусники

Парусник (Sailing ship) №2Пейзаж №3Ночь (Night)Венеция на закате (1873)Надвигающаяся буря (1899)Яркий пейзаж с парусником Парусная лодкаПарусник №123Парусник минимализм №3
Смотреть все

Тематика: Венеция

Триумф ВенецииВенеция. ВечерУютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииВенеция на закате (1873)Площадь Сан-Марко в Венеции на рассветеВенеция (Venice) №17Венеция (Venice) №19Венеция (Venice) №4Венецианский карнавал
Смотреть все

Тематика: Храмы и соборы

Исаакиевский собор на фоне каналаВечерний звонСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Храм василия блаженного — МоскваКрасная площадь зимойСтарая МоскваХрам Василия Блаженного (St. Basil's Cathedral)Нотр-Дам де Пари (Notre Dame de Paris)Исаакиевский собор и памятник Петру I
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркИтальянская улочка №18Розы у окнаПалата Психеи
Смотреть все