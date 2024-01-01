8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Портрет жены художника (1932) Сергей Чехонин

Aртикул 82563D Сергей Чехонин
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Портрет жены художника (1932)" Сергей Чехонин по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Портрет жены художника (1932)" Сергей Чехонин можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Портрет жены художника (1932)" Сергей Чехонин станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сергей Чехонин

Натюрморт с хризантемами, колокольчиками, васильками и ромашками в белой вазе (1926)Крестьянин и домовойВетка сосновой шишки (1935)Вид на деревню с террасы (1933)Дизайн головного убора (2)Театральная декорацияТеатральная декорация (2)Танцоры (1932)Портрет госпожи К. Ворахновской в ​​Останкинском дворце
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаДве женщины у окна (1655-1660)Адель Блох-Бауэр IIДевушка на пляже №4
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуСмерть Марата IIАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньМосква (Moscow) №10Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Охотники на привале
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Голый ребенок ПоцелуйМэрилин Монро на красном фонеСтанчикНаполеон на перевале Сен-БернарДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомДве женщины у окна (1655-1660)
Смотреть все