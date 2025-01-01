8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Кающаяся Магдалена-2 Эль Греко

Aртикул 84705C Эль Греко
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Кающаяся Магдалена-2" Эль Греко по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Кающаяся Магдалена-2" Эль Греко можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Кающаяся Магдалена-2" Эль Греко станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Эль Греко

Вид Толедо ЛаокоонКающаяся МагдаленаВид и план ТоледоСвятой Франциск получает стигматыПортрет Джулио КловиоПортрет мужчиныСвятой Иоанн Креститель и Святой Франциск АссизскийВидение Святого Иоанна
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелПервая дуэльИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыСтрашный судВесна (1481-1482)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаДве женщины у окна (1655-1660)Адель Блох-Бауэр IIДевушка на пляже №4
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВенецианские любовникиВавилонская башняМечта человеческой жизни
Смотреть все

Национальность: Испанская

Герника (цветной вариант)Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Обнаженная женщина Спящая девушка (Sleeping girl)Студия (The Studio) №2Три музыканта (Three Musicians)Агнец Божий (1639)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикДве женщины у окна (1655-1660)Адель Блох-Бауэр IIДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Страшный судВавилонская башняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиИмператор Карл V в окружении побежденных противниковРыбный рынокПадение Титанов
Смотреть все