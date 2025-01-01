8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Странник над морем тумана Фридрих Каспар Давид

Aртикул 85878D Фридрих Каспар Давид
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Странник над морем тумана" Фридрих Каспар Давид по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Странник над морем тумана" Фридрих Каспар Давид можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Странник над морем тумана" Фридрих Каспар Давид станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фридрих Каспар Давид

Горный пейзаж с радугойВид Арконы с восходящей луной, ок. 1805-1806 гг.Горная вершина с дрейфующими облакамиПирамида из камней в снегуОдинокое деревоВосход луны над моремКрест в горахАббатство среди дубовЗима – Ночь – Старость и Смерть (из цикла «Времена дня и возрасты человека» 1803 г.)
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаБолото. ЖуравлиАрт природаНад вечным покоемФашист пролетелРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураГора Фудзияма (Mount Fuji)Пейзаж в ШвейцарииЯпонский пейзажФудзияма (Fujiyama)Золото гор №20
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаЛысый мужчина в шубе (1630)В момент прицеливания
Смотреть все

Тематика: Туман

Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Подвесной канатный мост в туманеЛес в туманеПрекрасный горный пейзаж с видом на осенний лес в утреннем туманеТуман над озеромЗамок в тумане №2Дерево на ветру в туманеКрасивый пейзаж с туманом в еловом лесуТуман над лесом №2
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаЛисток в круге №2Пионы (Peonies) №11
Смотреть все