8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Бой быков, Удача жезлов Гойя Франсиско

Aртикул 86544D Гойя Франсиско
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Бой быков, Удача жезлов" Гойя Франсиско по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Бой быков, Удача жезлов" Гойя Франсиско можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Бой быков, Удача жезлов" Гойя Франсиско станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гойя Франсиско

ТанецКоролева Испании Мария ЛуизаМальчик на баранеПортрет Гумерсинды Гойкоэчеа-и-ГаларзаМария Тереза ​​де Бурбон и Валлабрига, позже графиня ЧинчонСоколиная охотаПожар в больницеНочная сцена из инквизицииПикник
Смотреть все

Тематика: Лошади

Купание красного коня3д лошади из-за стеныКоляска на скачках (1869)Раздача продовольствияРазноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт Белые лошадиДве влюбленные лошадиИмператор Наполеон I и его штаб верхом на лошадяхСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дыма
Смотреть все

Тематика: Всадники

Три богатыряВсадницаТарас Бульба (Taras Bulba)Парад Победы (Victory Parade)Портрет БарбарыКазаки у горной речки (The Cossacks in the mountain river)С пакетом (With the Service)На работу (On the job)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")
Смотреть все

Тематика: Коррида

ТореадорБыки (Мертвые Лошади) КорридаТореадор №4Коррида. Раненый ПикадорТореро отдыхают между быками (1860-1870)Бык, подбрасывающий пикадора и лошадь (1860-1870)Площадь Севильи (1860-1870)Пикадор бросает вызов быку (1860-1870)
Смотреть все

Тематика: Быки

Похищение ЕвропыБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиДенежный арт и золотой бык №13Бык в очкахСкотный рынок Триумф ИосифаБыки на гореБык в арт стиле №24Туша
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуСад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяТриумф ВенецииЛовцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Испанская

Герника (цветной вариант)Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Обнаженная женщина Спящая девушка (Sleeping girl)Три музыканта (Three Musicians)Студия (The Studio) №2Агнец Божий (1639)
Смотреть все