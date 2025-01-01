8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Портрет-2 Жан-Этьен Лиотар

Aртикул 89570D Жан-Этьен Лиотар
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Портрет-2" Жан-Этьен Лиотар по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Портрет-2" Жан-Этьен Лиотар можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Портрет-2" Жан-Этьен Лиотар станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Жан-Этьен Лиотар

Завтрак семьи ЛаверньФрансуа ТроншенЧайный сервиз «Натюрморт»Дама в турецком платье с веером в рукахПортрет Марии Аделаиды Французской в ​​одежде турецкого стиляВид на горный массив Монблан из мастерской художника в Женеве с автопортретомПортрет Виллема Бентинка ван Роона (1704-1774)Мари Конгнар-БатайиПейзаж
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIСтанчикВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Национальность: Швейцарская

Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Вилла у моряВозвращение домой (Homecoming)Остров жизни (The island of life)АвантюристВыдраДве цаплиДубы
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIКачели №8Бивак (1709-1710)Возлюбленное дитя (1790)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Солдаты на марше
Смотреть все