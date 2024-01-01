Картины Лотос | Репродукции картин художников Лотос

Эти цветы считаются одними из самых красивых. Они широко распространены в буддизме и являются олицетворением чистоты, ведь произрастают в мутной воде, а появляются на свет незапятнанными. Их изображения часто можно увидеть на различных предметах, в росписи.

В России цветок не так распространен, входит в Красную книгу, на юге страны есть специально выращиваемые поля этих растений, к которым устраивают экскурсии на лодках.

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