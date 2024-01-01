Постеры Лотос

Этот цветок не только один из самых красивых и удивительно растущих — прямо из стоячих или медленно текущих вод. Он растет в Азии, в Африке и немного распространен у нас. Этот цветок можно употреблять в пищу, из семян делают четки. Он является символом чистоты у буддистов и его изображения можно часто увидеть в областях, где исповедуют учение Будды. В частности, он изображен на флаге Республики Калмыкия.

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