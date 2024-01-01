Картины маслом Бамбук

Это тропическое растение с зеленым окрасом используется при создании духовых трубок и желобов и в качестве декоративного растения. Он очень быстро растет и радует своими яркими побегами. Картины маслом с изображением бамбука в интерьере используются очень часто, в частности, в восточных культурах это один из национальных элементов.

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