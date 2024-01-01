Картины маслом Новая Зеландия

Новая Зеландия расположена в юго-западной части Тихого океана и располагается на группе островов. Здесь традиционно велико влияние Британии и народов Полинезии, сохранение культуры коренного населения маори стоит в приоритете страны. Здесь очень красивая и богатая природа, настолько, что здесь снимались известные всему миру фильмы «Властелин колец», «Хоббит», «Хроники Нарнии», «Зена — королева воинов». Некоторые памятники архитектуры входят в список наследия ЮНЕСКО, а фото телебашни Скай-Тауэр является очень узнаваемым. Купить картины Новой Зеландии маслом с доставкой по всей России в интернет-магазине Дас Арт.