8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом В Карантине, Веллингтон Робертс Том

Aртикул 406303D Робертс Том
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 45x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "В Карантине, Веллингтон" Робертс Том по цене от 7580 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "В Карантине, Веллингтон" Робертс Том можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Робертс Том

ДровосекиРевностьСтрижка барановВ углу на МакинтайреПерерыв!Золотое Руно №3Праздничный очерк в КугиВыручилМиссис Л. А. Абрахамс
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма (Mount Fuji)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииЯпонский пейзажЗолото гор №20Фудзияма (Fujiyama)
Смотреть все

Тематика: Новая Зеландия

Волшебный пейзаж с золотым закатом над лавандовыми полями на Северном Острове Новой ЗеландииФантастический пейзаж с восходом солнца над Южными Альпами и зелёными лесами в бассейне реки Клута (Новая Зеландия)Вид из скалистой арки Кафедральной бухты на пляж и голубой океан (Новая Зеландия)Весенний пейзаж с прекрасными люпинами на берегу озера Текапо на фоне великолепных гор (Новая Зеландия)Синий силуэт птицы Киви с флагом Новой Зеландии Какапо или совиный попугай в естественной среде обитания - эндемик Новой ЗеландииКрасивый восход солнца над пиком Митре в бухте Милфорд-Саунд (Новая Зеландия)Фантастический пейзаж скалистого берега Северного острова и зелёными островками в голубом океане (Новая Зеландия)Очень красивый неоновый свет, исходящий от светлячков, в знаменитой пещере Светлячков Вайтомо (Новая Зеландия)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикИтальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореЗимний вечер (Winter Evening)Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикИтальянский дворикВ голубом простореСмерть Марата IIЛетний садАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Австралийская

Неаполитанский заливКупальщицы №7НиццаОсенний лес №2Летнее утроКоровы на берегу рекиСтога сена №8ДровосекиПоляна у подножья гор
Смотреть все