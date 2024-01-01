Картины маслом Сидней

Думаете, речь пойдет о столице Австралии? А вот и нет, многие забывают о Канберре в силу широкой разрекламированности Сиднея. Здание одного только оперного театра знают во всем мире. Это крупнейший и старейший город страны, многокультурный и многонациональный центр. Здесь располагается несколько музеев, национальные парки, сады, а о местных пляжах ходят легенды, а забраться на мост Харбор-Бридж считается пунктом №1 к посещению в обязательной программе каждого туриста. Купить картины Сиднея вы можете в интернет-магазине Дас Арт.